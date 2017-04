Serie A: Torino-Sampdoria 1-1, Iturbe risponde a Schick

LA PARTITA

Nella conferenza della vigilia, Mihajlovic ha detto di pensare solo alla Samp e non al derby, ma intanto due diffidati su tre (Castan e Moretti, il terzo è Ljajic) si accomodano in panchina. Ancora fiducia al 4-2-3-1, il modulo che esalta al meglio Belotti in corsa per il titolo di capocannoniere. I granata hanno costruito le proprie fortune in casa, ma l'ultima vittoria al Grande Torino è datata 5 marzo (3-1 al Palermo), quasi due mesi fa. Di fronte una Sampdoria reduce da due sconfitte di fila e che non vince dal 3 aprile (2-1 a San Siro contro l'Inter). A fare coppia in avanti con il grande ex Quagliarella c'è il gioiello Schick, già al centro del mercato e conteso dalle big.



Il Toro parte forte, sfruttando la serata di grazia di Boyè e Ljajic, aggredendo i blucerchiati su ogni pallone. E proprio il serbo dopo appena 4' ha sul piede il pallone del vantaggio, ma il suo destro a giro termina a lato di pochissimo. Un altro paio di conclusioni dello stesso Ljajic e di Baselli non preoccupano Puggioni e al primo affondo la Samp passa: Schick conferma il suo grande momento di forma con un sinistro sotto l'incrocio che non lascia scampo ad Hart: per il ceco terzo gol di fila, undici nel suo primo campionato in Italia. I ragazzi di Mihajlovic cercano il pari con insistenza (errori da pochi passi di Ljajic e Iago Falque), ma la Samp è pericolossima in contropiede. Come al 22', quando Quagliarella regala a Bruno Fernandes un cioccolatino prelibato, ma il portoghese calcia addosso ad Hart. Il collega Puggioni deve compiere un solo intervento, al 28', quando è bravo a respingere un sinistro al limite di Iago Falque. Il Toro fa più gioco, ma la Samp è ordinata e maledettamente efficace.



La ripresa si apre con l'uscita di Schick per un problema a una spalla: l'attaccante ceco ha provato a stringere i denti, ma ha dovuto alzare bandiera bianca. Una brutta notizia per Giampaolo che perde il suo uomo migliore. Budimir, il sostituto, è infatti di un'altra categoria (inferiore) e la fase offensiva dei blucerchiati ne risente. Miha si gioca così il tutto per tutto, inserendo anche Iturbe e Maxi Lopez per una squadra ultra-offensiva. Mossa azzeccata dell'allenatore granata, visto che l'argentino-paraguayano dopo appena 5' dal suo ingresso approfitta di una grave indecisione di Regini e fulmina Puggioni, che in precedenza aveva detto no a Boyè e Belotti. Pareggio meritato per il Toro, che però non riesce a tornare alla vittoria davanti ai propri tifosi. Quei tifosi che non hanno perdonato il grande ex Quagliarella, uscito dal campo travolto dai fischi. Il bicchiere mezzo pieno per Miha è il 9° posto consolidato. Giampaolo si consola con un punto su un campo non facile e con la certezza che con Schick in campo fino al 90' sarebbe potuta finire in modo diverso.