Serie A, Sampdoria-Spal 2-1: Linetty e Defrel firmano la rimonta

01/10/2018

LA PARTITA

Una vittoria scacciapensieri, tre punti che dopo tre giornate di astinenza hanno il buon cuore di riportare un po' di serenità in casa Sampdoria. Il 2-1 contro la Spal è stato sofferto ma voluto e acciuffato in rimonta, sbagliando molto e al tempo stesso capitalizzando al massimo le occasioni offensive. Un segnale chiaro che il gruppo di Giampaolo è forte soprattutto di testa in questo momento permettendosi anche l'astinenza di Quagliarella, decisivo in versione assistman. Per la Spal al Ferraris è arrivata la terza sconfitta consecutiva, la quarta nelle ultime cinque partite, ma a differenza delle sfide contro Sassuolo e Fiorentina gli estensi hanno venduto a caro prezzo la pelle uscendo dal campo probabilmente con qualcosa in meno del meritato, nonostante il massiccio turnover voluto da Semplici soprattutto a centrocampo.



Un mischiare le carte nella zona nevralgica del gioco con quattro elementi su cinque nuovi rispetto all'undici standard che ha concesso alla Sampdoria il predominio del gioco per il primo quarto d'ora di gioco. Distanze tra i reparti da migliorare e un palleggio difensivo da mani nei capelli hanno lasciato ai blucerchiati la possibilità di prendersi qualche metro di campo in più, ma senza trovare - se non con Quagliarella in fuorigioco - il modo di impensierire Gomis. Anzi, un po' a sorpresa a rompere l'equilibrio del match è stato Paloschi per la Spal, letale a porta vuota ad inchiodare sul proprio errore Audero, maldestro nel respingere una conclusione dal limite di Lazzari.



Un vantaggio effimero comunque quello degli emiliani e durato cinque minuti. Giusto il tempo per la Sampdoria per organizzarsi meglio e trovare il pareggio sfruttando la coppia Defrel-Quagliarella con quest'ultimo bravo a premiare l'inserimento vincente di Linetty. Il polacco, tornato al gol dopo quasi un anno, è altrettanto bravo a concludere di prima intenzione trovando l'angolino basso. Il pareggio immediato ha avuto la capacità di abbassare nuovamente il ritmo del gioco concedendo a Lazzari un'occasione non sfruttata dal laterale della nazionale, ma è a inizio ripresa che la Sampdoia trova - alzando il giro dei motori - la fiammata vincente.



Alzando il baricentro e la pressione su una difesa della Spal coraggiosa fino a un certo punto nell'appoggiarsi costantemente al portiere in palleggio, i blucerchiati hanno costretto gli avversari al limite della propria area di rigore, trovando poi l'imbucata giusta al 60' con Barreto che libera Quagliarella in area: la conclusione dell'attaccante è respinta da Gomis, ma col secondo tentativo il capitano della Samp serve a Defrel un pallone da spingere in rete per il gol vittoria. La reazione della Spal è comunque da applausi mantenendo in apprensione la retroguardia di casa fino all'ultimo, ma le conclusioni di Petagna hanno trovato la rivincita sul campo di Audero, strepitoso nella prima delle due occasioni per il centravanti a dirgli di no.