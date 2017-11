Sampdoria, Viviano ad Amatrice

12 novembre 2017

Emiliano Viviano cuore d'oro. Il portiere della Sampdoria ha approfittato della pausa della serie A per gli impegni delle Nazionali per riabbracciare il popolo amatriciano colpito dal terremoto. Insieme ad una onlus e col sostegno della moglie il numero 1 doriano è tornato, a un anno di distanza dalla prima visita, come promesso, per portare appoggio alle popolazioni colpite dal sisma.