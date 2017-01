La richiesta della Sampdoria: "Prova tv per Reina"

8 gennaio 2017

Dopo lo sfogo di Ferrero, ci ha pensato l'avvocato Romei a rincarare la dose. Il braccio destro del presidente della Sampdoria ha chiesto la prova tv per Reina: "Siccome ho sentito dire dal portiere del Napoli che è stato toccato da Silvestre, e siccome non è andata così, noi ci aspettiamo la prova televisiva esattamente come è stato fatto per Strootman".