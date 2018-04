Totti, Roma in campo con una maglia celebrativa

28 maggio 2017

Si chiude allo stadio Olimpico contro il Genoa una storia d'amore lunga 25 anni. Quella tra Francesco Totti e la Roma. E per l'occasione sulle maglie della squadra ci sarà una patch speciale. “Una squadra per la vita” è la scritta che appare su una fascia da capitano stilizzata, posta ai piedi di un numero 10 arricchito dalla silhouette di Totti, in un’esultanza resa celebre dallo splendido murales a lui dedicato a Rione Monti.