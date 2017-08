Roma, Si ferma anche Nura. La maledizione della fascia destra

23 agosto 2017

Il ragazzo è giovane e con tutta probabilità Eusebio Di Francesco lo avrebbe lasciato in panchina nella sfida di sabato con l'Inter. Ma l'infortunio muscolare che fermerà Nura per almeno un mese e mezzo ha tanto il sapore della beffa. Dopo Karsdorp e Bruno Peres il tecnico della Roma perde anche l'ultimo terzino destro della rosa. Un dubbio in meno per l'allenatore che a questo punto sarà costretto ad adattare un centrale. Con Manolas candidato numero uno alla corsia destra.