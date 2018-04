Roma, la nuova divisa firma Hugo Boss

3 ottobre 2017

La Roma veste Hugo Boss. La casa di moda, infatti, è diventata fashion partner ufficiale della società giallorossa, con un accordo biennale che prevede la fornitura delle divise formali e una serie di capi casual per calciatori, allenatore, dirigenti e staff tecnico della squadra. Il team indosserà per la prima volta la collezione BOSS per il campionato di Serie A 2017/2018 e in tutte le occasioni ufficiali del club nella stagione 2017/2018, incluse le competizioni europee. "È un onore associare il nostro nome con quello di un brand di indiscusso prestigio e di rilevanza internazionale. Quello che ci unisce sono i valori come l'innovazione, l'accuratezza e la ricerca dell'eccellenza. Siamo molto felici di avere HUGO BOSS come nostro nuovo partner", dichiara Luca Danovaro, Chief Marketing Officer della Roma. La squadra vestirà un completo blu tre pezzi abbinato con camicia e cravatta. Per la stagione invernale si aggiungeranno un cappotto e la maglieria. AS Roma si aggiunge al portfolio di sponsorizzazioni di Hugo Boss, già partner di Real Madrid, il Paris Saint-Germain, Bayern e lo Spartak Mosca.