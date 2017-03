Roma, Fazio: "L'obiettivo è sempre lo scudetto"

24 marzo 2017

Federico Fazio non si arrende, non fa parte del suo carattere. L'obiettivo della Roma resta sempre lo stesso in questo finale di campionato: raggiungere la Juventus capolista. L'argentino non vuole nemmeno sentire parlare di difendere il secondo posto. E lo conferma ai microfoni di Roma Radio: "La cosa importante è battere l’Empoli e guardare avanti, mai indietro. Poi penseremo al derby di Coppa Italia".

Fazio che non nasconde la delusione per l'eliminazione precoce dall’Europa League: " E’ un peccato, credevo fosse la nostra competizione, potevamo vincere. Adesso siamo dentro alla Coppa Italia e dobbiamo ripartire. Vincere questa partita e vincere tutto, con questa voglia. Io vedo che la squadra è convinta. Il campionato non è finito. Per noi, ora che manca l’ultimo periodo della stagione, è importante vincerle tutte".



Il difensore argentino parla anche della sua vita privata: "Ora giochiamo ogni tre giorni, non è facile neanche per mia moglie, sono fuori da casa molto tempo. Lei mi conosce da molto tempo e sa quando serve tirarmi su di morale. Condividiamo tutti i momenti, belli e brutti, insieme. Mi piace molto mangiare. Mi piace molto il dulche de leche".