Roma, fatto l'accordo col Manchester City per Kolarov

21 luglio 2017

Se tutte le strade portano a Roma, per Aleksandar Kolarov si tratta di un ritorno. E pure sulla sponda opposta del Tevere: la Roma , infatti, ha trovato l'accordo con il Manchester City per l'acquisto del terzino serbo sulla base di 6,5 milioni. Per Monchi si tratta di un affare più economico rispetto a Barreca (che il Torino non vuole mollare): per il 31enne ex Lazio è pronto un triennale. A breve dovrebbe arrivare l'annuncio ufficiale.

Kolarov è sbarcato in Italia la prima volta nel 2007 quando venne acquistato dai bianocelesti (con cui ha vinto una Coppa Italia). Nel 2010 il passaggio al Manchester City allora guidato da Mancini con cui ha giocato sette stagioni da protagonista: 40 partite disputate (e un gol) in quella appena conclusa per il laterale serbo. La Roma ha puntato tutto su di lui visto che l'alternativa che Monchi ha sempre in mente, Barreca, è più costosa e deve fare i conti con il muro alzato da Cairo che non ha intenzione di privarsene facilmente.

I giallorossi tramite l'agente Sergio Berti hanno trovato un'intesa totale con il City per una cifra vicina ai 6 milioni: 5 subito e 1,5 di bonus. L'affare è chiuso e manca solo l'ufficialità all'addio di Kolarov a Guardiola. Tifosi giallorossi divisi sui social visto il passato biancoceleste del terzino (con tanto di gol in derby del 2009), ma la sua qualità ed esperienza potranno fare molto comodo a Di Francesco e convincere presto i romanisti della bontà dell'affare.



Guardiola ha confermato tutto in conferenza dopo il derby con lo United: "Non trattengo giocatori che vogliono andare via. Kolarov ha la grande opportunità di tornare a Roma e ci ha comunicato la sua decisione di andare".