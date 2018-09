Roma, Di Francesco: "Abbiamo fatto un derby da uomini"

29/09/2018

"Sono molto contento, la predisposizione di tutti di restare corti vuol dire che non abbiamo perso l'identità che ho trasmesso lo scorso anno - ha proseguito Di Francesco nel dopo gara - I risultati possono anche venire meno, ma in campo voglio vedere una squadra applicata. Pastore? Ha avuto un problema al polpaccio, la vedo difficile che possa esserci martedì contro il Plzen. Però i miei giocatori mi hanno spesso riservato sorprese e magari lo recuperiamo", ha concluso Di Francesco a proposito delle condizioni dell'argentino uscito per infortunio. Nota stonata, il nervosismo in campo di Dzeko. "In certi casi aveva ragione - dice riferendosi alla lite in campo con El Shaarawy per una palla non passata - Ma nella prima parte era stato prezioso: capira' che si deve soffrire anche quando il gol non arriva. E poi arriverà"..