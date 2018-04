Roma-Di Francesco, entro venerdì l'annuncio

30 maggio 2017

Dopo l'addio a Luciano Spalletti non ci sono dubbi sul fatto che sarà Eusebio Di Francesco il nuovo allenatore della Roma. Restano però da sistemare alcune questioni con il Sassuolo, che è stato avvisato da giorni dal tecnico della sua scelta di tornare in giallorosso. Di Francesco è blindato dai neroverdi con una clausola da 3 milioni di euro e Squinzi non intende fare sconti. Sul piatto, però, ci sono anche dei giocatori e la Roma lavorerà in questa direzione.

L'intenzione del patron Squinzi è quella di non mollare la presa sui 3 milioni della clausola e di non vederla inserita in altre trattative tra Roma e Sassuolo. Resta il fatto che entro venerdì i giallorossi vorrebbero annunciare il nuovo allenatore, per aver modo di programmare la nuova stagione. Ci sono delle questioni da sistemare con la squadra neroverde. L'intenzione della Roma era quella di "pagare" la clausola di Di Francesco lasciando in Emilia Ricci, che in questa stagione era in prestito dai giallorossi.



Ci sono altri intrecci, però. Quello legato a Pellegrini: la Roma ha un diritto di riacquisto fissato a 10 milioni. Di Francesco ha chiesto espressamente di lavorare ancora con il centrocampista, sbocciato definitivamente in questa stagione dopo aver fatto tutte le giovanili nella Roma. L'idea è quella di aumentare a 12 milioni il cash per Pellegrini in modo da liberare Di Francesco. Slegato all'affare, invece, sembra essere la posizione del giovane Marchizza, che interessa molto al Sassuolo.