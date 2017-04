Il lento addio di Spalletti

E' un addio annunciato che si sta consumando lentamente quello di Luciano Spalletti alla Roma . Era tornato con l'ambizione di vincere, completare il lavoro che aveva cominciato alzando al cielo Coppa Italia e Supercoppa, ha fallito e ha deciso di tirare dritto. Il tecnico di Certaldo non ha più voglia di fare il parafulmine in un ambiente dove in pochi si prendono responsabilità. E soprattutto dove arrivare secondi è diventata un'abitudine accettata quasi come un successo.

E' questo il tasto su cui il tecnico ha spinto di più 'cambiare la mentalità'. L'ossessione per la vittoria era lo slogan per caricare l'ambiente. E in questo finale di stagione rischia di diventare un boomerang. Con la squadra svuotata dalla mancanza di obiettivi. Un rischio intravisto nel primo tempo con l'Atalanta, con la squadra ancora negli spogliatoi dell'Olimpico. I giocatori ripetono che è colpa loro, ma i fallimenti sono stati ripetuti. E sono arrivati con cadenza preoccupante in ogni momento della stagione, a partire dal preliminare d'Agosto con il Porto in Champions League.



Si ripartirà probabilmente da lì, ma Luciano Spalletti sarà lontano. Radio mercato lo dà vicino all'Inter o al Tottenham. Piazze importanti, ma con l'ambiente caldo e assetate di successi. Sognava la Juventus l'allenatore toscano, potrebbe ripartire con le ambizioni del gruppo Suning. Il fallimento non lo digerisce, e la sua voglia di vincere sarà feroce dopo la seconda esperienza romana, dove troppo spesso si è dovuto occupare di cose lontane dal campo.



L'ultimo capitolo è per il rapporto con Francesco Totti. Freddo, gelido. La scorsa stagione il numero 10 si è conquistato il rinnovo sul campo, con gol e assist in un finale di stagione che ha garantito il preliminare di Champions. Spalletti lo ha accettato, ma anche in questo caso ha tirato dritto concedendo al capitano le briciole. Scampoli di partite, dove era praticamente impossibile incidere. Rendendo malinconico il suo addio.