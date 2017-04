Dzeko, furia su Spalletti: "Fai ancora il furbo?"

24 aprile 2017

Caso Edin Dzeko a Pescara. L'attaccante della Roma è uscito dal campo arrabbiatissimo con Luciano Spalletti colpevole di averlo sostituito al 71' sul 4-0 per Granier. Il bosniaco non l'ha presa bene e ha mandato a quel paese il tecnico giallorosso. Le telecamere hanno anche ripreso le parole dell'ex Manchester City rivolte all'allenatore: "Fai ancora il furbo?".



Dzeko è in lotta con Belotti per diventare capocannoniere: entrambi sono a quota 25.



A fine partita Radja Nainggolan ha detto la sua e ha "ammonito" il compagno: "Quest’anno sta facendo molti gol e ci teneva a farne anche oggi. Lo capisco da una parte ma le scelte sono sempre da rispettare".