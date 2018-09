Di Francesco: "Non siamo da scudetto, ma quanti scudetti ha vinto la Roma negli ultimi anni?"

28/09/2018

"Attualmente non siamo competitivi per lo scudetto. Lo abbiamo dimostrato, bisogna guardare avanti e migliorarsi giorno dopo giorno". Parole amare, o meglio: di sano realismo. Dai quattro gol al Frosinone per una Roma convalescente al derby che tutto può cambiare: nel bene e nel male. Di Francesco guarda in faccia alla realtà.



"Io credo più nella crescita della squadra cercando di recuperare posizioni su posizioni - ha aggiunto -. Di scudetti in questi anni a Roma se ne sono visti pochini... il fatto di essere dietro è la cosa che più mi rammarica, ma siamo qui per recuperare e passa anche da questa partita". E sulla sfida alla Lazio. "Vantaggi non ne posso dare, magari ci sarà qualche sorpresa. Sono valutazioni che faccio, a volte ci si difende bene anche attaccando".

Dzeko sarà in campo dal primo minuto. "Partirà titolare, sono convinto che cercherà di dare il suo contributo anche nei grandi match come ha sempre fatto - ha sottolineato l'allenatore giallorosso -. Manolas? Le sue condizioni sono da valutare, tra oggi e domattina decideremo il suo impiego, attualmente è un giocatore in dubbio".