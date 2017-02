Zeman fa sudare il Pescara: spuntano subito i "gradoni"

21 febbraio 2017

Le vecchie abitudini non passano mai. Anche per Zdenek Zeman, che dopo il 5-0 rifilato al Genoa, ha subito sottoposto il Pescara al suo classico e temutissimo allenamento sui gradoni della tribuna. Un must per il tecnico boemo, che al suo ingresso sul campo centrale del Poggio degli Ulivi è stato accolto dagli applausi degli oltre duecento tifosi presenti nel centro sportivo.