Serie A, l'Udinese travolge il Palermo: 4-1

LA PARTITA

Sette punti di distanza dalla linea di galleggiamento al fischio d'inizio non sono una montagna insormontabile. Perché sette punti, a dieci partite dai titoli di coda, non sono una porta chiusa sulle speranze di salvezza: il ko dell'Empoli, un altro, lascia infatti molti spiragli. L'obiettivo, difficile quanto si vuole, resta insomma possibile. A patto di iniziare finalmente a limare quella distanza. A patto di riprendere dunque a fare punti.



E il Palermo che scende in campo alla Dacia Arena dà dimostrazione, almeno inizialmente, di esserne perfettamente consapevole: una manciata di minuti e subito Nestorovski sfiora il vantaggio, un'altra decina e Sallai lo trova. Bel gol, pesante. Importante anche per il morale. Certo, l'Udinese è più squadra ma le motivazioni non sono, e non possono essere, le medesime: eppure Posavec ha da lavorare non poco con Samir prima e, per due volte poi, con Zapata.



Interventi che tengono avanti il Palermo e che spengono gli ardori dei padroni di casa. Ma, non appena i siciliani sembrano in controllo, ecco che arriva il colpo vincente di Thereau: dal limite il destro è forte e preciso e al tramonto del primo tempo per Diamanti e compagni è tutto ancora da rifare.



Ma il colpo, evidentemente, è di quelli che non mandano ko. Nella ripresa il Palermo si spegne e torna così a perdersi nelle sue paure e nei suoi errori, macroscopici in fase difensiva. E il discorso è chiuso già ben prima dell'espulsione di Diamanti che alla mezz'ora lascia la squadra in dieci: l'Udinese affonda comodamente nella morbida retroguardia siciliana e Zapata, De Paul e Jankto mettono le firme sul poker friulano. Meritato e ineccepibile. Letale o quasi per le speranze rosanero: il tempo per recuperare, in realtà, c'è ancora, convinzioni e capacità sembrano però mancare.