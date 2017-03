Sarri: "Lamentele a Torino? Forse sono tutte squadre di pazzi"

11 marzo 2017

Più che un attacco alla Juve, Sarri sembra avercela con i vertici arbitrali per le ennesime lamentele delle squadre che escono dallo Juventus Stadium. "Sono stato tutta la sera con il mio cane, Ciro, non ho visto la partita, ho preferito stare in giardino con lui perché è un animale problematico, ha avuto esperienze difficili. Si lamentano tutti a Torino? Può darsi siano tutte squadre di pazzi o che ci siano episodi. Non lo so, non faccio il presidente degli arbitri: lui continua a dire che sono i più forti del mondo".



Con l'eliminazione dalla Champions League e una finale di Coppa Italia difficile da raggiungere, l'obiettivo più alla portata sembra essere il secondo posto che vale l'accesso diretto alla Champions League. "Dobbiamo sempre vincere, più volte ci riusciamo e più aumentano le possibilità. Pensiamo solo a domani. Stiamo facendo meglio quest’anno rispetto all’anno scorso. Ma non facciamo scalette: guardiamo partita dopo partita".



Il primo ostacolo è un Crotone ormai spacciato. "Partita non semplice, dobbiamo rimanere attaccati alla classifica. Le gare dopo la Champions League sono sempre complicate. Dobbiamo sapere che in ogni partita c’è un obiettivo, dobbiamo sentirlo quando indossiamo la maglia. Una squadra che ha le palle affronta il Crotone come se fosse il Real Madrid".



Possibile l'impiego di Milik dal primo minuto. "Titolare? Non lo so, oggi vedrò in allenamento. Ieri avevo la sensazione di un buon recupero di molti giocatori, oggi avremo riscontri più scientifici. Il suo infortunio ci ha permesso di conoscere Mertens in questo nuovo ruolo. Il ragazzo è guarito, ma non è ancora al 100%".



Sarri torna a parlare della sfida con il Real Madrid. "Questo doppio confronto è stato utile per la crescita, è stata un'esperienza forte. Spero ci abbia lasciato un po’ di incazzatura, se vogliamo diventare forti bisogna essere arrabbiati dopo ogni sconfitta. Il rischio è quello di non avere sia l’entusiasmo che l’incazzatura".



Una qualificazione decisa dagli episodi. "Quando si prende gol un minimo di giramento di palle ce l’hai sempre: gli inserimenti di Strootman e i colpi di testa di Ramos sono caratteristiche rispettivamente di Roma e Real Madrid. Soprattutto il secondo gol dello spagnolo si poteva evitare".