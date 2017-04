Paolo Cannavaro: "Napoli nel cuore, non nella tastiera"

24 aprile 2017

"Il Napoli ce l'ho nel cuore, non nella tastiera". Paolo Cannavaro, accusato da pochi tifosi del Napoli di non essersi "scansato" durante Sassuolo-Napoli 2-2 che ha complicato la corsa al secondo posto degli azzurri, ha risposto con un video su Instagram: "Per qualcuno avrei dovuto scansarmi o fare rigore... Per fortuna gran parte dei napoletani ha capito che sono un professionista. Per rispetto mio e dei compagni gioco sempre per vincere".