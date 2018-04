Napoli, sei uno spettacolo: numeri incredibili da primato

2 ottobre 2017

Meraviglioso, devastante, incontenibile. Non ci sono più aggettivi per questo Napoli, che dopo sette giornate di campionato guarda tutte le rivali dall'alto verso il basso, come non succedeva dal settembre 2016. Un primato, quello della squadra di Sarri, frutto di cifre pazzesche, che fanno riscrivere i manuali del calcio: il Napoli è la prima squadra nella storia della Serie A che vince le prime 7 partite stagionali con almeno 25 gol segnati.

Sarri lascia pronunciare la parola scudetto agli altri. La strada è lunga, lunghissima e scaramanzia è d'obbligo. Il tecnico degli azzurri si gode la sua macchina perfetta ("Questa squadra diverte anche me") e 'maledice' la sosta per le Nazionali, proprio in questo momento magico: con il 3-0 al Cagliari sono 12 i successi di fila in campionato, tra i cinque della scorsa stagione e i sette collezionati in questa. Questo Napoli gioca a memoria, regala spettacolo e fiumi di gol (battuto il record della stagione 1957/58 con 24 reti nelle prime sette giornate): almeno tre le reti a partita realizzate nelle ultime 11 del massimo campionato, con una media di 3,7 a gara. Il 'faro' Mertens tocca quota 7 mentre capitan Hamsik rompe l'incantesimo all'undicesima presenza realizzando il suo primo centro stagionale e ora il record di Maradona è davvero a un passo: 114 gol contro i 115 di Diego nella classifica dei marcatori azzurri di tutti i tempi. Si parla di storia. Numeri da sogno: nel confronto con lo scorso campionato gli azzurri hanno sette punti in più (21 contro 14) e +11 nella casella reti realizzate (25 contro 14). Dopo la sosta Roma all'Olimpico, poi Champions League a Manchester contro il City di Guardiola e l'Inter al San Paolo. Ma questo Napoli non teme nessuno.