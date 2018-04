Napoli, Sarri: "Siamo stati straordinari"

28 maggio 2017

"Non abbiamo grandi rimpianti, abbiamo fatto un percorso dove siamo migliorati notevolmente nel girone di ritorno. Abbiamo avuto un mese di flessione, quando abbiamo perso Milik e Albiol. A volte abbiamo fatto 1-1 in gare dove abbiamo avuto tante palle gol. Siamo contenti di quello che stiamo facendo perché abbiamo la sensazione di stare continuando a crescere a livello di qualità. Oggi c’erano poche possibilità, ma la squadra è scesa in campo determinata. Al preliminare non abbiamo ancora pensato, non abbiamo esperienze di questo tipo, quindi nei prossimi giorni ne parleremo. La sensazione è che faremo carichi di lavoro meno elevati cercando di capire quanto si possa pagare nel medio pericolo. Il secondo posto? Ci avevo creduto poco, è chiaro che la Roma sarebbe andata all’arrembaggio contro una squadra già salva. Non ci ho sperato mai molto. Abbiamo una squadra che ha ottime qualità, non penso sia semplice migliorare una squadra che ha fatto 48 punti in un girone. Può essere difficile e molto costoso. Un voto alla squadra? Un voto altissimo, è un gruppo che crede in quello che fa, che ha sempre avuto grandissima applicazione, facendo risultati incredibili. Sono contento, li ho visti crescere e li vedo con una condizione e una mentalità forte".