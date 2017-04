Napoli, Hysaj ci crede: "Obiettivo secondo posto"

13 aprile 2017

Il Napoli continua a inseguire il secondo posto in classifica. Ed Elseid Hysaj suona la carica. "Il nostro pensiero dalla mattina alla sera deve essere la conquista del secondo posto in classifica - ha spiegato l'esterno azzurro in un'intervista a Radio Kiss Kiss Napoli e Premium Sport -. pochi ci credono, ma noi siamo un gruppo fiducioso e, come tutti, vogliamo la qualificazione diretta alla Champions League ".

"Bisognava vincere contro la Lazio ed abbiamo dimostrato di essere un grande gruppo; stiamo proseguendo nel percorso di crescita grazie al mister e speriamo di continuare così anche nelle prossime partite", ha proseguito l'albanese. "Non subire goal è bello per noi difensori ed è cruciale, anche perché abbiamo calciatori di grande qualità in attacco e possiamo segnare in ogni momento", ha precisato.



E per continua a puntare il secondo posto, il Napoli non avrà molti più margini d'errore. A partire dalla prossima gara. "L'Udinese può' creare problemi perché è una squadra messa bene in campo, ma ci alleneremo al meglio e faremo il possibile", ha spiegato Hysaj, che poi ha parlato anche del sogno scudetto: "Sarebbe certamente meraviglioso, tutti vorrebbero il titolo e renderemmo felice la gente di Napoli. Insigne fa sempre il fenomeno, anche in allenamento, ma ogni tanto gli do qualche calcetto. Allenarci con calciatori cosi' forti ci aiuta ad affrontare avversari di grande valore. Siamo una grande squadra ed una grande famiglia che sta crescendo