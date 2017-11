Napoli, Allan: "Ghoulam torni presto. Ora fiducia in Mario Rui"

3 novembre 2017

Allan è poi tornato sulla sfida di Champions contro il City: "Abbiamo giocato alla pari con il Manchester e dimostrato che possiamo affrontare qualsiasi squadra. Per molti tratti della gara siamo riusciti anche a metterli sotto e questo significa che siamo all'altezza anche di squadre di calibro internazionale. Credo che il Manchester sia oggi la squadra più forte d'Europa, per questo la nostra prestazione ha ancora più valore. Li abbiamo fatti soffrire in molte circostanze e avremmo meritato un risultato positivo. Peccato, però crediamo alla qualificazione, vogliamo vincere le ultime due sfide del girone e poi vedremo come saranno gli altri risultati. Il Napoli merita la Champions League per quello che ha dimostrato in campo". Ora però testa al campionato: "Ci aspetta una partita durissima a Verona, il Chievo è una squadra di qualità e ben organizzata. Siamo concentratissimi e puntiamo a conquistare i tre punti per proseguire il cammino al vertice". Poi un appello ai tifosi: "Stateci sempre vicini perchè noi daremo tutto per questa maglia".