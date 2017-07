Napoli, AdL: "Ci vogliono mettere pressione, ma prima o poi vinceremo"

31 luglio 2017

C'è anche il presidente del Napoli a Monaco di Baviera per l' Audi Cup . E Aurelio De Laurentiis parla così di chi vede la squadra favorita nella corsa scudetto: "Mettiamo benzina in vista della Champions, chi ci pronostica campioni d’Italia vuole metterci pressione, ma tanto prima o poi vinceremo lo scudetto, ovviamente sarebbe meglio prima. Cholismo e Sarrismo? Io preferisco la filosofia di Sarri, il suo gioco propositivo”.

Gli azzurri di Sarri sfideranno nella prima semifinale l'Atletico Madrid del Cholo Simeone. Poi se la vedranno il 2 agosto con una tra Liverpool e Bayern Monaco per la finale o, in caso di sconfitta contro gli spagnoli, per la finalina. De Laurentiis ha posato sorridente per l'account Twitter ufficiale del Napoli alla guida del pullman che poi ha trasportato gli azzurri dal gate all'aereo. Per il presidente azzurro l'occasione di confrontarsi con altri dirigenti di top club europei, su tutti Rummenigge, padrone di casa e amministratore delegato del Bayern Monaco.