Il Napoli risponde a Spalletti: "Questa è stupenda..."

20 ottobre 2017

In attesa di sfidarsi sabaro sera al San Paolo, Napoli e Inter si scambiano battute e repliche che testimoniano grande serenità tra i club. A iniziare è stato il tecnico nerazzurro Spalletti che in conferenza stampa, parlando del collega, ha detto: "Se Sarri avesse continuato in banca ora sarebbe ministro dell'Economia". Il club azzurro ha apprezzato, ritwittato la frase postata dall'Inter e commentato: "Mister Spalletti, questa è stupenda".