Callejon spinge il Napoli: "Se continuiamo così lo Scudetto è possibile"

4 ottobre 2017

L'ex Real Madrid si è poi soffermato anche sul caso Piquè che sta agitando il ritiro spagnolo: "È difficile per tutti, per lui e per la gente" ha continuato ai microfoni di Sky. "Ma in Nazionale è giusto parlare di calcio e non di politica. Sono contento di essere tornato qui, spero di fare bene e giocare".



Anche Lorenzo Insigne ha parlato di campionato e di Napoli dal ritiro dell'Italia: "Ora dobbiamo mantenere questo ritmo, non è facile perchè siamo solo all'inizio ma dobbiamo restare con i piedi per terra e continuare a lavorare duramente" ha raccontato alla Rai. Il nostro segreto è essere rimasti uniti con la consapevolezza di dover fare una grande annata per vincere qualcosa: ci stiamo provando e continueremo a provarci fino alla fine".