Torino-Milan 2-2: i rossoneri rimontano due gol nella ripresa

LA PARTITA

Torino e Milan si sono spartite la posta in palio, ma è la rabbia a fine partita il sentimento comune. Per i due punti persi, da entrambi, perché se Mihajlovic è uscito infuriato dal campo dopo aver visto i suoi ragazzi farsi rimontare nella ripresa i due gol di vantaggio messi in cascina nel primo tempo, Montella è riuscito a mettere in piedi una partita complicata in quindici minuti, rimpiangendo la poca continuità di manovra durante il resto della partita. Certo le emozioni non sono mancate, così come le occasioni per il jackpot da una parte e dall'altra. Se il Toro riguarderà a lungo il rigore sbagliato da Ljajic sul 2-0, i rossoneri oltre a ringraziare Donnarumma tornano a Milano con la sensazione che con un po' di cattiveria in più, soprattutto nel finale, i punti sarebbero potuti essere tre.



Viste le premesse del primo tempo però Montella può recriminare fino a un certo punto. Nella prima mezz'ora c'è stata una sola squadra in campo, un Toro ferito dall'eliminazione in Coppa Italia e pronto ad aggredire gli avversari nella propria metà campo. Obi in pressione su Paletta, Iago e Ljajic attenti a puntare Calabria e Abate, hanno isolato Locatelli nel mezzo, e senza rifornimenti anche Bonaventura e Suso non sono riusciti ad accendere la luce. I granata con la cattiveria agonistica voluta dal proprio tecnico hanno divorato metri in campo, arrivando prima su ogni pallone e sbloccando il match al 21' dopo due buone occasioni parate da Donnarumma. Un uno-due firmato Belotti-Benassi arrivato in cinque minuti con ferocia, dopo la zampata di Belotti in area su tiro sporco di Ljajic, è arrivato il colpo di tacco del centrocampista, dopo tre palloni calciati verso la porta dall'area di rigore, con la difesa del Milan in bambola. Al 32' però la svolta: Abate atterra ingenuamente Barreca in area, ma Donnarumma - che resta fermo sulla linea di porta - respinge la conclusione dal dischetto di Ljajic. Da lì in poi il Toro si spegne, il Milan reagisce e solo due interventi di Hart tolgono la gioia del gol a Suso e Bertolacci. Ma è solo l'antipasto.



La ripresa inizia con lo stesso piglio e i rossoneri di Montella, decisamente più aggressivi e determinati, nel giro di un quarto d'ora trovano il pareggio. Prima Romagnoli spreca da buona occasione, ma la pressione porta alla rete di Bertolacci dopo diversi interventi di Hart e al pareggio di Bacca su rigore, dopo il miracolo di Hart su Paletta e il rigore creato da Rossettini sullo stesso centrale rossonero. Nel mezzo un gol annullato per offside a Benassi. Ristabilita la parità, il Milan si sgonfia, anche per merito di Mihajlovic che inserisce Iturbe per Obi dando un segnale offensivo. La partita si trasforma in attacchi contro difese, da una parte e dall'altra, ma il risultato non cambia più. Per la rabbia di Mihajlovic, ma anche di Montella, che nel finale perde Romagnoli per espulsione.