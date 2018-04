Tim Cup, c'è il Verona: Milan con Andrè Silva e Cutrone

13 dicembre 2017

Dopo la vittoria col Bologna, il Milan si prepara ad affrontare il Verona in Coppa Italia . In palio ci sono i quarti di finale contro l'Inter, che ha superato il Pordenone soltanto ai rigori. Per la Tim Cup Gattuso dovrebbe insistere con il 4-3-3 con Kessie, Montolivo e Bonaventura in mediana e Suso, Cutrone e André Silva in attacco. Sette finora i precedenti in Coppa tra Milan ed Hellas: 6 pareggi e une vittoria gialloblù.

Alla prima al Meazza da allenatore del Milan, col Bologna Gattuso ha centrato anche la sua prima vittoria sulla panchina rossonera. E ora Ringhio cerca subito il bis in Coppa Italia. A San Siro arriva il Verona e tanti fantasmi del passato. Contro l'Hellas, infatti, il Milan ha spesso faticato. Soprattutto in Coppa Italia (sei pareggi e una sconfitta). Striscia che Gattuso vorrebbe interrompere proprio con una bella vittoria per dare una svolta alla stagione e iniziare a garantire continuità di risultati.



Contro l'Hellas, del resto, il Milan si gioca non solo il passaggio del turno (che vorrebbe dire derby ai quarti), ma anche una chance per confermare assetto tattico e uomini chiave, Donnarumma compreso. Vista la posta in palio, a San Siro Gattuso non dovrebbe affidarsi a un turnover massiccio. Anche perché la sfida di Tim Cup potrebbe essere anche la prova generale di Verona-Milan di campionato in programma domenica. E l'ex Pazzini ha voglia di rivincita...