Montella: "Milan, mercato eccellente. Ma la squadra non è ancora completa"

21 luglio 2017

"Non sono certo di quanto ci vorrà ma auspico il più breve tempo possibile, faremo di tutto per riuscire in questo intento" ha detto Montella a proposito del lavoro necessario per creare un gruppo coeso.



A proposito di Renato Sanches, dichiarato obiettivo rossonero, il tecnico ha detto: "Durante ogni finestra di mercato ci sono molte voci, ogni giorno ne sentiremo una nuova. Cerchiamo profili adatti al nostro club, valutiamo le loro capacità per poi scegliere cosa è meglio per noi". Chi c'è già, ed è un grande colpo, è Leo Bonucci, appena presentato ufficialmente: "Bonucci è un giocatore influente e carismatico, che andrà a migliorare il nostro tasso qualitativo. Oltre a lui però sono arrivati anche tanti altri e servirà del tempo prima che si ambientino alla perfezione e che si intendano tra loro" ha spiegato Montella.



"Siamo una squadra in costruzione, ma non ancora completa. Parlo tutti giorni con la società al riguardo. Hanno fatto già un grandissimo mercato. Va detto che molti ragazzi arrivano da campionati stranieri, per di più sono anche molto giovani. Come ha detto il d.s. Massimiliano Mirabelli, stiamo cercando i profili giusti che possano fare il caso nostro" ha detto sul mercato.



Infine, sugli obiettivi stagionali: "Dobbiamo puntare alla zona Champions. Sarà un lavoro lungo, ma sarà necessario correre veloce verso l'obiettivo di creare una squadra conscia di tutti i principi di gioco che ho nella mia testa. Penso che ci vorrà il giusto tempo per arrivare a livelli importanti. Quanto? In genere a tutti si danno 100 giorni" dice sorridendo il mister.



Il Milan è atteso dalla sfida contro il Bayern Monaco: "Sicuramente dobbiamo migliorare dal punto di vista della tenuta. Al momento siamo un po' indietro a livello di condizione. Cercherò di dare più minuti nelle gambe ai giocatori che nella mia testa potrebbero essere titolari nel Preliminare di Europa League. Sabato affronteremo un avversario di grandissimo valore, è una sfida stimolante, ma sono sicuro che daremo il massimo per cercare di fare risultato".