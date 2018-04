Milan, Romagnoli: "Bonucci mi insegna a difendere a tre"

12 ottobre 2017

Col ritorno del campionato, il Milan si appresta a sfidare l'Inter nel Derby della Madonnina. Due sconfitte consecutive contro Sampdoria e Roma hanno alzato la tensione nella squadra rossonera, ma per anticipare i temi della delicata stracittadina, Romagnoli e Musacchio si sono prestati a una sessione di domande e risposte social coi tifosi rossoneri.



ROMAGNOLI: "BONUCCI MI INSEGNA A DIFENDERE A TRE"

"C'è un ottima intesa con Musacchio e Bonucci - ha confermato il difensore rossonero -, ma anche l'anno scorso in fase di possesso palla difendevamo a tre, diventando a quattro o cinque in fase difensiva. Bonucci è un difensore di valore assoluto e mi ha insegnato molto, così come gli altri nazionali, come giocare a tre. Mi dice di avanzare perché lui si stacca e va in copertura. Si può solo imparare da lui".



Lo stesso Romagnoli però sta attraversando un 2017 complicato con numerosi problemi fisici: "Ho avuto delle difficoltà nella fase finale dello scorso campionato. Mi sono fatto male proprio al gol nel derby dello scorso anno, ma ho ritenuto opportuno non operarmi su consiglio di numerosi specialisti. Ho impiegato un po' a recuperare, ma ora mi sento pronto e sto bene". L'Inter di questo inizio stagione non convince, ma vince: "Sono una squadra quadrata, magari non giocano benissimo ma ha vinto ed è quello che conta. Sanno muoversi bene e gestiscono il pallone. Icardi penso sia uno degli attaccanti più forti del campionato e non solo, poi hanno Perisic sulla fascia e Joao Mario che si muove bene".



Il derby dopo la Roma e prima della Juventus a fine mese: "Ottobre è un mese difficile e ogni sfida porta complicazioni diverse. Abbiamo dimostrato di saper battere anche la Juevntus e di giocarcela con l'Inter, quindi vedremo".



MUSACCHIO: "VOGLIO 11 LEONI NEL DERBY"

"Nel derby dovremo giocare come undici leoni - ha annunciato Musacchio -. Daremo tutto, ma ci servirà anche l'aiuto del nostro pubblico. Non dovremo lasciare respirare Icardi, ma non solo lui perché l'Inter è una buona squadra". Lo spagnolo è diventato punto fisso a fianco di Bonucci: "Mi trovo molto bene con Leonardo, giocare con lui e Romagnoli è semplice. Lavoriamo tantissimo come reparto e in Italia il lavoro difensivo è doppio rispetto a quanto facevamo in Spagna. In campo dobbiamo andare sempre con la massima concentrazione".



L'ex Villarreal è al primo derby in rossonero: "Sono emozionato, ma con tanta voglia di vincere. Non vedo l'ora che arrivi domenica perché basta pensare all'importanza del match per raggiungere la giusta attenzione e concentrazione, non mi servono rituali particolari. Ripeto l'Inter è una buona squadra e ha diversi ottimi giocatori, ma dobbiamo pensare a noi più che a loro. Dovranno preoccuparsi di noi".