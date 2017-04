Milan, Montolivo in campo con la Primavera: "Mi sento bene"

14 aprile 2017

Il rientro si avvicina: Riccardo Montolivo, fermo da ottobre per la lesione del legamento crociato sinistro rimediata durante Italia-Spagna, ha giocato una gara ufficiale con i giovani della Primavera del Milan, contro il Vicenza. "Il ginocchio sta rispondendo alla grande, mi sento bene. Ringrazio questi ragazzi che mi hanno accolto qui con loro, non sono ancora al top ma sto lavorando per arrivarci" ha detto il capitano al termine del match.