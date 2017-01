Milan, Montella: "Napoli costruito per vincere, alzeremo l'asticella"

20 gennaio 2017

LE PAROLE IN CONFERENZA

- Molti tifosi verranno allo stadio dalle zone in difficoltà per terremoto e maltempo: ulteriore responsabilità per voi?

Siamo molto toccati da quanto sta accadendo e abbiamo dei giocatori direttamente coinvolti. Siamo contenti che qualcuno possa avere la possibilità di svagarsi un po'



- All'andata con il Napoli ci fu il migliore Niang: come si fa a farlo tornare a quei livelli?

Ha avuto un calo dovuto a problemi fisici e ha perso qualche sicurezza. In allenamento sta facendo benissimo, ma ha avuto un altro problema con un virus. Sta crescendo e non va dimenticato che ha 22 anni. Ci vuole un episodio favorevole, ma deve lavorare tranquillo



- Sosa può prendersi una rivincita sul Napoli?

E' sempre stato un predestinato anche se a Napoli ha fatto un po' più fatica. Adesso è maturo e sereno e anche se lo sto utilizzando in un ruolo non suo ha fatto bene. Ha bisogno di fiducia e sostegno, ha la mia massima stima



- Che partita sarà contro il Napoli?

Di alta classifica che per noi è un orgoglio, ma non dobbiamo accontentarci di giocare una partita di questo livello. Vale molto in termini di risultati, e il Napoli è una squadra fortissima che gioca a grandi livelli da anni. Loro sono stati costruiti per giocare più competizioni e li affrontiamo nel loro momento migliore. Sarà uno stimolo in più, ma dovremo fare una partita di altissimo livello per concentrazione e qualità. Non vedo l'ora di giocarla



- Il Milan ha vissuto momenti migliori?

Il nostro livello di gioco è cresciuto molto e le nostre ambizioni sono cresciute. Per questo veniamo criticati di più, perché ci si aspetta di più anche mediaticamente. Dobbiamo migliorare per ambire a qualcosa di importante, ma c'è una base ottima su cui stiamo costruendo



- Ora il Milan ha delle ambizioni diverse e fa parte del salotto buono?

Abbiamo un quadro più completo, ma guardando la classifica siamo tutti molto vicini. Rischiamo di puntare alla Champions o di non entrare in Europa League. Bisogna alzare l'asticella per centrare l'Europa



- Il Milan segna molto di più nella ripresa, 22 su 30: bisogna cambiare approccio?

I numeri si possono leggere in tanti modi diversi. L'importante è capire dove si possa migliorare



- Il Napoli sarà uno snodo cruciale per il terzo posto?

Non lo so, dipende molto anche dal recupero col Bologna. Non credo sarà decisiva



- Ha sentito il presidente Berlusconi?

Lo sento spesso, è molto partecipe



- Deulofeu lo immagina a sinistra?

Non lo immagino, non gioca da noi



- Donnarumma è il migliore nel suo ruolo?

E' uno dei giovani più forti al mondo e sa gestirsi anche a livello mentale



- Tra Napoli e Juventus si decide una stagione?

Saranno due partite di alto livello. Siamo soddisfatti di aver resto queste sfide importanti



- I risultati potranno contaminare il proseguio della stagione?

I tifosi apprezzano l'anima di questa squadra e la programmazione che può avere in futuro. Non credo che i risultati mineranno in maniera netta la partecipazione del tifoso milanista, anche se spesso i risultati fanno cambiare idea



- Due partite in rimonta, col Napoli sarebbe più difficile.

Non decidiamo noi di andare sotto. Contro il Napoli sarebbe più complicato rimontare, ma non è detto



- C'è una spiegazione psicologica e tecnica ai due volti della squadra nelle varie fasi della partita?

Sicuramente c'è una o più cause. Essere continui per 95 minuti non è possibile. E' un percorso che stiamo facendo per essere più continui, ma ci vuole qualche anno per costruire una squadra e una mentalità. Sono contento di quanto stiamo facendo, poi valuterò e lavoreremo su questo per fare andare le cose ancora meglio



- Si può recuperare Niang?

Ha grandi potenzialità che ha fatto solo intravedere. Vuole colmare le sue lacune, ma vuole farlo nell'immediato e non funziona così. E' mia volontà recuperarlo perché è un patrimonio tecnico e per la società. Ci deve essere umiltà e voglia di sacrificarsi a testa bassa



- Quanto perde il Milan senza Romagnoli e Locatelli?

Giocheremo sempre in undici, non serve avere alibi preventivi. Non c'è problema



- Hai più cose in comune o differenze con Sarri?

Posso solo dire che le sue squadre sono riconoscibili ed è un pregio. Lavora su tutte le fasi e gli piace il fraseggio, in più i calciatori lo seguono. Conoscerlo bene può avere dei vantaggi, ma bisogna essere bravi a sfruttare certe caratteristiche. Mi piace come allenatore



- In cosa è cresciuto molto il Milan rispetto all'andata?

Quella partita fu lo specchio di quello che siamo diventati. Abbiamo avuto dei momenti altissimi e dei blackout durante la partita



- Sfidare Sarri è un esame di maturità?

Sono d'accordo che il Napoli è tra le squadre che gioca meglio in Europa, ma non mi sento in contrapposizione con lui. Per il Milan sarà un esame tosto, ma non finiscono mai



- Pensi di sapere perfettamente cosa ti può dare la squadra o ti può ancora stupire?

Io voglio che i ragazzi mi stupiscano ancora. Avremo un grande approccio e faremo una grande partita



- Questa squadra non ha bisogno di complimenti per abituarsi a fare grandi cose?

Per avere successo devi correre qualche rischio e provare a uscire dalla zona di comfort.



- Il Napoli ha entusiasmo con Maradona: cosa cambierà?

Spero che abbia distratto sia i giocatori che l'allenatore



- Come stanno Suso e Bonaventura che hanno giocato molto?

Stanno benissimo. Parte tutto dalla testa e possono giocare tranquillamente



- Sul mercato arriverà un ricambio per Suso?

Abbiamo Honda che ha le stesse caratteristiche



- Lo vivi ancora come una partita speciale quella contro il Napoli?

Sono sette anni che giocano in Europa e ad alti livelli. La mia napoletanità è totale, mi sento napoletano. E' un derby per me e avrò degli amici che mi tiferanno contro



- Per migliorare il rendimento di Bacca: deve inserirsi di più negli schemi di gioco o avere più aiuto dai compagni?

Si devono conoscere di più, ma per quello serve tempo. Stanno migliorando e la verità sta nel mezzo



- Ha la sensazione di avere in mano il gruppo?

Con il Toro non ho fatto cambi perché non pensavo fosse un problema tattico. I calciatori sono convinti di quello che stiamo facendo e sono coinvolti anche quelli che giocano meno. La squadra è coesa, convinta e consapevole.



- Come sta De Sciglio?

Non si è allenato, ma lo valuteremo. Temo che non sia in grado di recuperare. La sua serenità è totale anche in chiave mercato



- Serve un difensore più veloce contro gli attaccanti del Napoli?

Le loro caratteristiche sono evidenti, sono piccoli, bravi e veloci. Sono difficili da marcare. Romagnoli ci garantiva un fraseggio migliore, ma Gomez o Zapata possono sostituirlo



- Che giocatore toglieresti al Napoli?

Ne hanno talmente tanti forti che gli toglierei Reina