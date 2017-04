Milan, Locatelli: "Dovremo avere più fame del Crotone"

26 aprile 2017

Il Milan a Crotone è chiamato a vincere per continuare a coltivare il sogno Europa League . In regia tornerà Locatelli vista la squalifica di Sosa: "Vorrei guadagnarmi il posto in allenamento, ma darò il massimo su un campo difficile - ha commentato il centrocampista rossonero -. Abbiamo reagito bene alla sconfitta con l'Empoli, abbiamo un grande tecnico e siamo pronti per il Crotone. Vogliamo i tre punti e dovremo avere più fame di loro".

I calabresi sono reduci da dieci punti nelle ultime quattro partite e dalla loro avranno un pubblico che proverà in tutti i modi a coltivare il sogno salvezza. Il Milan però non può permettersi altri scivoloni per non lasciarsi sfuggire l'ultimo posto utile per l'Europa League: "Vivrò questa gara come tutte le altre. E' un campo difficile, ma siamo pronti a dare il massimo - ha dichiarato Locatelli, pronto a tornare nell'undici titolare -. Abbiamo già dimostrato di essere una squadra matura e capace di fare vittorie importanti. Domenica sarà fondamentale e daremo tutto".



L'obiettivo è l'Europa: "Dobbiamo solo pensare a fare i tre punti, non ci sono altre scuse. Abbiamo reagito bene alla sconfitta con l'Empoli perché siamo un gruppo forte, allenato da un grande tecnico".