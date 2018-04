Milan: "Donnarumma patrimonio sportivo ed economico del club"

13 dicembre 2017

La questione Donnarumma tiene ancora banco a Milanello. E dopo i titoli dei giornali sul nuovo braccio di ferro tra il portiere e la dirigenza rossonera, il Milan ha diffuso un comunicato per precisare la sua posizione sulla vicenda. " Gigio è un patrimonio del Club, sia sportivo che economico - si legge -. Tutto questo è valorizzato da un contratto fino al 2021. Non è questo il tempo del mercato , ma solo ed esclusivamente del campo".

Parole distensive, che sembrano ridimensionare il caso e lasciare aperti alcuni spiragli per una nuova intesa con l'entourage di Gigio. "Il patrimonio Donnarumma è rafforzato da un dialogo sempre aperto e positivo fra il giocatore e il suo allenatore, fra il giocatore e il direttore sportivo rossonero Mirabelli", si legge nel commento rossonero alla rassegna stampa. "Stabilito questo come ha già avuto modo di affermare proprio Rino Gattuso ieri, il Milan è concentrato adesso solo sul campo", prosegue il comunicato. "È lì che la squadra rossonera deve continuare a lavorare per tornare grande", conclude la nota.