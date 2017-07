Milan, Cutrone: "Una partita che non dimenticherò mai"

22 luglio 2017

Il 22 luglio è una giornata che non dimenticherà mai Patrick Cutrone . Il bomber della primavera del Milan è cresciuto e si è preso il palcoscenico nella sfida vinta 4-0 sul Bayern Monaco. Una doppietta d'autore in 45 minuti che racconta l'attaccante di Como: "È una giornata che non dimenticherò mai: sul primo gol non ci credevo nemmeno io di aver segnato, mentre il secondo abbiamo fatto una bellissima azione corale. Futuro? Spero di rimanere al Milan”.

“Abbiamo giocato tutti una grande partita - ha aggiunto Cutrone - dal primo all’ultimo. Rispetto al Borussia qualcosa è cambiato. Abbiamo attaccato dall’inizio alla fine e il risultato si è visto. È una vittoria che fa aumentare l’autostima in vista del Craiova e adesso dobbiamo pensare solo a quella partita, perché è fondamentale per la nostra stagione".



L'attaccante della Primavera rossonera è ormai in pianta stabile in prima squadra dove ha debuttato nel finale della sfida vinta per 3-0 a San Siro contro il Bologna lo scorso 21 maggio. Cutrone dopo le esplosioni di De Sciglio, Donnarumma, Calabria e Locatelli è considerato l'ultimo gioiello proveniente dal vivaio milanista. E’ una punta centrale moderna, corre molto ed è capace di dare profondità e nello stesso tempo copertura difensiva.