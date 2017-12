I tifosi del Milan fischiano Donnarumma e contestano la squadra: "Gattuso, rompigli il c..."

23 dicembre 2017

Il ritiro non è valso a nulla. Anche contro l'Atalanta, il Milan ha rimediato una figuraccia, un altro ko pesante. Una sconfitta che i tifosi rossoneri hanno preso molto male, contestando pesantemente la squadra e fischiando sonoramente Donnarumma. Sul finire del secondo tempo, la Curva Sud si è poi rivolta a Gattuso intonando il coro: "Gattuso rompigli il c...". Gli ultras hanno anche cantato "Onorate i nostri colori" e "Vi svegliate o no".

Per ora, almeno secondo quanto si è visto e udito a San Siro, nel mirino dei tifosi c'è la squadra, ci sono i giocatori, da Donnarumma in sù. Non Gattuso, a cui anzi si sono rivolti invitandolo al pugno duro nei confronti dei suoi ragazzi. Di certo, però, l'apporto del tecnico subentrato al posto di Montella è stato sinora alquanto insufficiente. A dirlo sono i numeri: in campionato quattro partite (Benevento, Bologna, Verona e Atalanta) e quattro punti, con la beffa storica del Vigorito e l'umiliazione del Bentegodi.