Fassone: "Donnarumma? Faremo sforzo economico per trattenerlo"

29 maggio 2017

"Dai suoi occhi trapela la voglia e la passione di stare con noi, poi - ha aggiunto il dirigente ai microfoni di Radio anch'io Sport a Radiouno - ci sono altri aspetti che lui e l'agente valuteranno, noi attendiamo nel breve una risposta". "Se non rinnova? La nostra intenzione è di non cederlo, è uno scenario che penso improbabile, ma è anche legittimo che lui possa decidere di andare via", ha proseguito Fassone. "In questo caso stiamo ragionando su un Piano B, non possiamo permetterci il rischio di arrivare a luglio con un portiere in scadenza. Ma ho il sentimento che è un piano che non dovremo attivare".



E il possibile arrivo di Morata? "Per il resto tra poco vedrete i nomi nuovi. Ci stanno mettendo a disposizione un budget importante, ma dobbiamo cercare di spenderlo bene. E' possibile che uno o due giocatori di quel livello possano arrivare. Per la difesa prenderemo due giocatori nuovi".



Parlando del campionato Fassone aggiunge: "Juve Napoli e Roma sono lontane attualmente, ma ho trovato una super macchina pronta che va rimessa in corsa. Vogliamo tornare in Champions alla fine del prossimo campionato approfittando delle nuove regole e dell'accesso con il quarto posto. Dobbiamo tornare ad abituarci a vincere e a vivere la sconfitta con un dolore vero e allo stesso tempo aiutare a crescere i campioni". Contenti dell'allenatore Montella? "Siamo convinti - conclude Fassone - che Montella sia l'allenatore giusto per riportarci ai livelli che ci competono".