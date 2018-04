De Laurentiis: "Donnarumma? Forse gli pesa il Milan. Io con Lavezzi feci così..."

15 dicembre 2017

De Laurentiis è da sempre molto attento agli accordi con i calciatori: "La società deve avere la forza, dipende da come fai i contratti. I miei nascono dal cinema e sono di 120 pagine". Il numero 1 partenopeo dice poi la sua impressione a proposito di quanto accaduto tra il Milan e Donnarumma: "Più che lo stress psicologico, forse a Donnarumma pesa di più dover parare davanti a una porta così, dove gli altri dieci lui magari non li considera così in maniera eccezionale, come chimica. Questa squadra non ha avuto tempo di plasmarsi e hanno dovuto cambiare addirittura allenatore, hanno preso un allenatore con una grandissima grinta e con una grandissima personalità come Gattuso. Lui, forse, è rimasto pensando di avere una vita più facile durante il campionato. In realtà, poi, questo è un campionato molto duro, complicato, dove su in alto ci sono cinque squadre che se lo contendono".



Si parla anche del San Paolo: "Il Comune non ci permette di investire nello stadio, neanche per riparare quelle cose occorrenti che servono a renderlo funzionale. La Corte dei Conti non ci farebbe mai rimborsare i soldi dal Comune. Ma il Comune non investe, dice che ha aperto un finanziamento con il credito sportivo, ma in realtà di questo finanziamento io ho visto utilizzare ben poco. L'assurdità, poi, è che adesso ci saranno le Universiadi con più di 200 milioni e vogliono investire 4 milioni per rifare la pista di atletica. Ma dico: fatela da un'altra parte. Il mio vecchio progetto, che loro non hanno nemmeno considerato, è di portare tutto lo stadio a bordo campo. Pensate quale impatto avrebbe avuto...".