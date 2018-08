Atalanta, colpo Rigoni: Percassi accontenta Gasperini

16/08/2018

La notizia arriva praticamente subito lo sfogo di Gasperini che aveva definito la rosa attuale non all’altezza delle scorse stagioni. Preso l'argentino Emiliano Rigoni, esterno offensivo di 25 anni, proveniente dallo Zenit San Pietroburgo. Con il club russo raggiunto l'accordo per il prestito a 1 milione di euro con diritto di riscatto fissato a 15. Il giocatore è già arrivato in Italia. Venerdì in programma le visite mediche.