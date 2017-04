Lazio, Inzaghi: "Penalizzati dall'arbitro"

15 aprile 2017

Il pari col Genoa, raggiunto al 91', lascia comunque l'amaro in bocca a Inzaghi: "Non sono contento, anche se abbiamo fatto una buona partita contro un avversario non agevole - spiega a Premium Sport -. Potrei essere felice della doppia rimonta ma non lo sono, abbiamo fatto un buon calcio ma c'è stata poca cattiveria in zona gol. Stasera la Lazio è stata penalizzata. Su Parolo era rigore e rosso, su Keita, quando sono stato allontanato, era rigore".