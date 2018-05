Lazio, Inzaghi: "Con i nostri tifosi possiamo andare in Champions"

19 maggio 2018

"Abbiamo due risultati su tre? Faremo la nostra solita partita. Non sappiamo che atteggiamento avrà l'Inter, noi pensiamo a noi stessi. Non dovremo sbagliare nulla". Il tecnico della Lazio Inzaghi presenta così l'importantissima sfida che vale la Champions. " De Vrij ? Sono sicuro che lui voglia lasciare un segno profondo per la società, i tifosi e i compagni. E anche per far capire all'Inter che spessore di difensore avrà per i prossimi 5 anni".

"Siamo arrivati fin qui e ci giocheremo le nostre carte nel migliore dei modi. Conosciamo le caratteristiche dell'Inter - ha proseguito Inzaghi nella conferenza stampa della vigilia - Ci siamo guadagnati tutto sul campo, siamo all'ultima salita di un grande giro e speriamo sia favorevole a noi. Spalletti ha ottenuto grandi risultati, è esperto: domani ci ritroveremo e che vinca il migliore. Ma con i nostri tifosi possiamo entrare in Champions League. Non abbiamo mai fatto calcoli, tutte le partite sono importanti".



"Immobile? Ha fatto una grandissima settimana come Luis Alberto e Parolo. Hanno lavorato giorno e notte, domani saranno 21 giorni dalla lesione per Ciro, questi giorni ha lavorato nel migliore dei modi. Se non fosse stata l'ultima, l'avrei recuperato per la prossima. Ci vuole essere a tutti i costi, giocherà dall'inizio. Luis Alberto e Parolo non sono impiegabili, poi sicuramente saranno coi compagni fino all'ultimo. Ma non possono essere utilizzati domani".