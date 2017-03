Inzaghi gongola: "Ottima Lazio, continuiamo così"

13 marzo 2017

Inzaghi guarda al futuro con ottimismo . "Adesso mancano 10 partite e dovremo interpretarle nel migliore dei modi". Keita determinante a partita in corso. "Penso che abbia fatto ottime gare anche dal primo minuto. Ho tanti giocatori, devo fare delle scelte, lui avrebbe dovuto giocare dall’inizio questo match ma ha avuto un problema al piede e si è allenato a parte in settimana ma sapevo che mi sarebbe stato utile. Va bene così, è stato decisivo insieme ai suoi compagni. Anche gli altri entrati dopo, Wallace e Lukaku, sono entrati benissimo e questa cosa mi rende felice. Vedere i ragazzi giocare così mi dà molta fiducia". Atalanta e Milan sono ora più lontane . "Mancano ancora 30 punti, dovremo cercare di continuare a lavorare in questo modo. Veniamo da 5 vittorie consecutive, siamo in un buon momento e dobbiamo continuare a fare punti ma sono fiducioso". Il sogno Champions League rimane sempre vivo. "Noi dobbiamo guardare una gara alla volta. Da 28 gare siamo tra il terzo e il sesto posto e non è frutto del caso. Ora ci sarà una sfida difficile a Cagliari e poi dopo la sosta avremo altre tre sfide complicate: dovremo farci trovare pronti". Chiusura sul rinnovo del contratto . "In questo momento non ci stiamo pensando, siamo concentrati solo sul campo. Questo posto l’ho voluto con tutto il cuore, poi per quel che riguarda il futuro penso non ci siano problemi: ho un ottimo rapporto con il presidente e con il direttore sportivo".

MIHA: "LAZIO PIU' FORTE DI NOI"

Ai microfoni di Premium Sport, Sinisa Mihajlovic ha commentato il ko dell'Olimpico: "Arrabbiato con Mazzoleni nel finale? Non voglio commentare gli episodi. Abbiamo giocato una gara a viso aperto, abbiamo fatto bene difensivamente per 60 minuti, poi dopo il gol subito abbiamo reagito e siamo riusciti a trovare il pari. Abbiamo avuto due ripartenze che dovevamo sfruttare meglio e poi siamo stati puniti da un prodezza di Keita alla fine. Loro sono più forti di noi, ci hanno sovrastato fisicamente e non c’è nulla da dire. Noi in casa facciamo un campionato e in trasferta ne facciamo un altro. Se fuori casa abbiamo vinto solo con Crotone e Palermo ci sarà un motivo. I ragazzi però hanno fatto delle buone cose am se avessimo giocato in casa li avremmo pressati più in alto. Fuori casa, siccome abbiamo meno coraggio ho preferito stare più basso per poi ripartire. Buon impatto di Maxi Lopez? Da quando è dimagrito ha fatto due gol, ha aiutato la squadra ma l’abbiamo avuto fuori per quasi tutta la stagione per questi problemi. Quando si rimette in forma come in questo momento è un giocatore importante. Chi più bravo tra me e Simone Inzaghi? Non lo so, Inzaghi ha una squadra forte, ha una difesa solida e davanti ha molta qualità. Ha una squadra che può fare la partita e può anche giocare di rimessa. Gli ho fatto i complimenti poi non saprei dire chi è migliore. Troppi i gol subiti? Sicuramente sì, ne subiamo troppi. Per vincere dobbiamo sempre fare 3 gol e non è facile. Ma questa è una squadra costruita per segnare, noi diamo il massimo ma purtroppo subiamo troppo. Non voglio cambiare niente tatticamente perché dobbiamo mantenere la nostra mentalità per cercare di vincere le partite. Il Torino dipende troppo da Belotti? Se non gira lui è un problema ma speriamo continui a girare come sta facendo. La prossima sfida contro l’Inter? Quando si gioca con l’Inter è sempre complicato. Ha fatto 7 gol all’Atalanta ma giocheremo in casa e sarà un’altra sfida. E’ una squadra forte come la Lazio, noi la prepareremo al meglio".