Amichevoli: la Lazio batte il Malaga, male Samp e Bologna

5 agosto 2017

Brutta sconfitta per la Sampdoria contro lo Swansea, finisce 4-0 per i gallesi in un match a senso unico, i blucerchiati non riescono a ripetere la buona prestazione mostrata contro lo United, ma cedono nettamente sotto i colpi degli avversari, in rete con Fer al 40', il raddoppio è una sfortunata autorete di Alvarez, che nel tentativo di appoggiare al portiere lo beffa con un rasoterra di piatto che finisce all'angolino. Abraham fa 3-0 e poi chiude i conti il colpo di testa di Fernadez sugli sviluppi di un corner al 77', l'ex difensore del Napoli lasciato tutto solo in area non sbaglia.



Troppo forte l'Hoffenheim per il Bologna, termina 3-0 la trasferta degli uomini di Donadoni contro i tedeschi. Partita senza storia decisa dalle reti di Kaderabek al 16', Rupp al 19' e Gnabry al 60'. I rossoblù restano in dieci a causa dell'espulsione di Torosidis per proteste. Apprensione per l'infortunio di Falletti, l'uruguaiano è costretto a lasciare il campo per una distorsione al ginocchio, da valutare nei prossimi giorni.



Divertente 2-2 tra Crotone e Cagliari, buon test per entrambe le squadre in vista dell'avvio della stagione. Ionita al 22' porta in vantaggio i sardi con un gran tiro dalla distanza, Tonev pareggia i conti con un tiro cross che beffa Cragno, i calabresi si portano poi sul 2-1 con Barberis abile su punizione a scavalcare la barriera e mettere in rete. Al 62' Joao Pedro dal dischetto segna il definitivo pari. Una rete di Berardi al 42' regala il successo al Sassuolo, 1-0 alla Pro Piacenza, mentre per l'Udinese arriva una sconfitta interna per 2-1 contro gli olandesi dell'Az Alkmaar, di Perica su rigore l'unica rete segnata dai friulani.