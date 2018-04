Juventus, Matuidi: "Napoli forte, ma lo scudetto sarà nostro"

11 ottobre 2017

Appena portata a termine la missione-qualificazione con la nazionale francese, Matuidi è pronto a rituffarsi nel campionato e affrontare la Lazio sabato alle 18 all'Allianz Stadium: "Sarà una bella partita, difficile. Loro hanno grande fiducia, ma noi giochiamo in casa e vogliamo vincere", ha detto per caricare i compagni.



Per l'ex Paris Saint Germain, la sua nuova squadra rappresenta il trampolino di lancio per il Mondiale, a cui Les Bleus arrivano tra i favoriti: "Per me è importante avere la fiducia di Allegri, per sentirmi bene anche in Nazionale perché le mie prestazioni nel club determinano quelle con la Francia. Sono contento di quello che sto facendo con la Juve: abbiamo grandi obiettivi che vogliamo raggiungere e io voglio garantire il mio contributo".



Infine un augurio e un grande elogio per il suo capitano Buffon, ancora una volta nella lista dei candidati al Pallone d'Oro e tra i tre finalisti del Fifa The Best per la categoria portieri: "Spero che Gigi riesca a piazzarsi sul podio, perché è reduce da una grande stagione. In ogni caso siamo molto fieri di lui, è una leggenda".