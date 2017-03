Juventus, intervento riuscito per Pjaca: in campo tra sei mesi

31 marzo 2017

L'intervento chirurgico a cui è stato sottoposto Marko Pjaca è perfettamente riuscito. L'attaccante croato della Juventus è stato operato al ginocchio destro per la rottura del legamento crociato anteriore e del menisco esterno. Operato dal Prof. Mariani, Pjaca inizierà da subito le cure riabilitative. Per il momento la prognosi per la ripresa dell'attività è di circa sei mesi. Pjaca sarà pronto per la prossima stagione.

Appuntamento fissato a settembre dunque, ma magari un po' prima, specialmente se la prossima Serie A dovesse iniziare prima di Ferragosto in vista dei Mondiali in Russia l'estate successiva. La prognosi per il recupero di Pjaca è fissata per circa sei mesi, ma le parole allarmistiche del medico della Croazia, che vedrebbe Pjaca fuori più a lungo e soprattutto senza la possibilità di recuperare pienamente la propria mobilità, si scontrato con le casistiche degli ultimi anni. Diversi atleti, infatti, sono stati operati con il metodo utilizzato dal Prof. Mariani sul croato e con ottimi tempi di recupero intorno ai 4-5 mesi.



L'estate incombente consiglia la massima calma nel processo di recupero dell'attività di Pjaca, con la consapevolezza però che in passato da Totti a Milik, passando per Perin e Insigne, quasi tutti sono tornati pienamente operativi in circa quattro mesi. In tempo per la preparazione alla prossima stagione dall'inizio.