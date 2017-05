Juventus, dalla B al sogno Triplete in 10 anni

19 maggio 2017

19 maggio 2007-19 maggio 2017. Dieci anni, una vita se parliamo di calcio. Due lustri in cui la Juventus è rinata, costruita sulle proprie - solidissime - macerie ripartendo dalla Serie B dopo Calciopoli. Buffon, Chiellini e Marchisio il filo di continuità tra le due epoche, ma se nel 2007 i bianconeri festeggiavano sul campo dell'Arezzo il ritorno in Serie A, oggi Buffon e compagni sono a due passi da uno storico triplete. E con cinque scudetti già in saccoccia. Ma il ritorno alle stelle partì proprio dallo Stadio Città di Arezzo.