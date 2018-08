Juventus, Allegri: "Vittoria sofferta, capiamo subito le difficoltà"

18/08/2018

Con qualche camicia sudata in più, ma i tre punti per la Juventus sono arrivati. Allegri torna dalla trasferta col Chievo col massimo risultato: "Abbiamo abbassato l'attenzione, difendendo male e lasciando crossare - ha commentato il tecnico della Juve dopo il 3-2 -, poi prendi gol. Ci voleva una vittoria così, capiamo subito le difficoltà. Nel primo tempo dovevamo fare 3 gol". Ronaldo a secco all'esordio: "Ha fatto bene e mi ha impressionato".

"Abbiamo trovato un Chievo che si è difeso bene - ha continuato Allegri - e le occasioni che ha avuto le ha sfruttate al massimo. Diciamo che la Juve ha avuto una bella reazione dopo aver gigioneggiato un po' abbassando l'attenzione". "Ci sono partite e partite, è normale che nel secondo tempo, come nel primo tempo, quando abbiamo avuto quelle due-tre situazioni con spazio davanti la squadra diventa disarmante. Le partite cambiano in base agli avversari e dai momenti della partita. Io dico che per vincere il campionato quest'anno bisogna fare tanta fatica come abbiamo fatto gli scorsi anni, quest'anno più a livello mentale perchè come abbiamo visto nel primo tempo abbiamo allentato l'attenzione nel difendere e poi abbiamo preso gol. Questo non va bene".