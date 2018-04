Juve, Sturaro avvisa la Lazio: "Sarà una piccola rivincita"

10 ottobre 2017

"Dovremo stare attenti a tutti i giocatori della Lazio, è una squadra forte e organizzata e non dovremo ripetere gli errori che abbiamo fatto lo scorso agosto - ha proseguito Sturaro, parlando della partita contro la Lazio -. Giocare dopo la sosta è difficile, soprattutto per una squadra come la nostra che perde tanti calciatori e ne ha altri che rimangono qua per fare dei lavori intensi e pesanti per mettere benzina nelle gambe". "C'è poco tempo per preparare la partita perché i sudamericani ricominceranno ad allenarsi col gruppo venerdì", ha continuato.



Poi sugli avversari per il titolo "Al momento in Napoli è primo in classifica, sulla carta quindi è davanti a noi che siamo secondi e direi che al momento è l'anti-Juve ma ci sono tante altre squadre forti e attrezzate che possono tranquillamente darci fastidio". Quanto al ruolo e alla duttilità tattica, Sturaro sa di essere una pedina preziosa per Allegri: "Ultimamente ho giocato sulla fascia destra in difesa perché se dovesse servire potrei giocare ovunque, sono a completa disposizione dell'allenatore e dei miei compagni. Anche con qualche difficoltà iniziale perché è completamente diverso rispetto a giocare a centrocampo, devi pensare a certe cose". "Io un jolly? I dati parlano chiaro, ho ricoperto abbastanza ruoli qui alla Juve con Allegri e mi fa piacere, vuol dire che l'allenatore ha fiducia in me e io cerco sempre di non deluderlo", ha aggiunto.



Poi una battuta sulle condizioni di Higuain: "L'ho visto molto motivato, si è allenato bene in questi giorni e voleva sicuramente recuperare una condizione fisica forse non ottimale. L'ho visto felice e lo siamo anche noi di vederlo così". Infine sulla Nazionale e i Mondiali: "Andare in Russia non è un mio obiettivo, due anni fa era arrivata la chiamata per l'Europeo e se dovesse arrivare ancora io sarò pronto".