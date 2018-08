Juve: otto gol all'Under 23, Cristiano Ronaldo apre le danze

15/08/2018

Ferragosto di lavoro per la Juve, che alla Continassa sta preparando la prima in campionato di sabato alle 18 al Bentegodi contro il Chievo. I bianconeri hanno giocato un'amichevole contro l'Under 23: è finita 8-0 per gli uomini di Allegri. Aa sbloccare il risultato ci ha pensato il solito... Cristiano Ronaldo. L'asso portoghese sta scaldando il piede in vista degli appuntamenti che contano della prossima stagione.