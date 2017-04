Juve, Marotta: "Allegri? Ci sono tutti i presupposti per continuare insieme"

8 aprile 2017

" Allegri ha un contratto fino al 2018 con noi, ma l'aspetto che conta è che ha iniziato un ciclo che non è ancora finito. Da parte nostra e sua ci sono tutti i presupposti per continuare insieme". Lo ha detto il dg della Juve Beppe Marotta a Premium Sport prima di Juve-Chievo. Su Tolisso , nome che piace molto ai bianconeri: "Ha detto che non potrebbe dire no alla Juve? E' un gran bel giocatore ma noi dobbiamo anche fare valutazioni tattiche".

Marotta ha poi parlato dei singoli: "L''importanza di Cuadrado? Ha delle caratteristiche uniche in rosa e nel momento in cui non gioca lui l'atteggiamento tecnico e tattico è differente - ha proseguito a Premium Sport - Nel doppio incontro con il Napoli abbiamo visto due Juventus diverse tatticamente. In campionato forse c'era meno qualità e un atteggiamento più prudente, mentre in Coppa con Cuadrado e Dybala c'era più fantasia. Il miglioramento di Pjanic? Il fatto di essere arrivato alla Juve gli ha fatto assumere un ruolo di personalità maggiore. Sta mettendo in risalto le sue qualità, è un giocatore eclettico che può giocare in più e da parecchio tempo sta facendo prestazioni molto apprezzate. Il merito è anche dell'allenatore e dell'ambiente".