Juve, Douglas Costa e lo sputo: "Vorrei scusarmi per questa reazione"

16/09/2018

Il tempo di una doccia, per rinfrescarsi le idee, e (quasi) immediatamente quello delle scuse. A tutti, escluso il povero Di Francesco, ma questo chissà, forse avrà una ragione che non conosciamo. Fatto sta che Douglas Costa, espulso nel finale di Juve-Sassuolo proprio per uno sputo all'attaccante neroverde, ha voluto spiegare l'accaduto attraverso il proprio account instagram.



Ecco le sue parole: "Vorrei scusarmi con tutti i fan della Juventus per questa reazione fuorviante nel gioco di oggi. Mi scuso anche con i miei compagni di squadra, che sono sempre con me nei momenti belli e cattivi. Ero brutto, ne sono consapevole e mi scuso con tutti per questo. Metto in chiaro che questo atteggiamento isolato non corrisponde a quello che ho sempre dimostrato nella mia carriera”.